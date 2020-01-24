Госветинспекция опровергла информацию о зараженном мясе, доставляемой из Китая в Кыргызстан.
"Уважаемые граждане, с Китая был завоз 140 тонн мяса. Неизвестно, что это за мясо, 70 тонн уже в городе продали. Не покупайте шаурму или бургеры из фарша на улице. Заключение экспертизы выявило бешенство", - такое сообщение рассылают в Whats App.
В Кыргызстан из Китая завезли 70 тонн зараженного мяса? Ответ Госветинспекции
Госинспекция по ветеринарной и фитосанитароной безопасности опровергла эту информацию.
"Данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В целях безопасности Госветинспекция усилила контроль на пограничных ветеринарных контрольных пунктах и в аэропортах, а также были введены временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из КНР в КР, до нормализации обстановки по корановирусу", - сообщает пресс-служба ведомства.
Также пресс-служба сообщила, что в 2020 году на территорию Кыргызстана из КНР ввоза не было.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!