В Кыргызстан из Китая завезли 70 тонн зараженного мяса? Ответ Госветинспекции

Госветинспекция опровергла информацию о зараженном мясе, доставляемой из Китая в Кыргызстан.

"Уважаемые граждане, с Китая был завоз 140 тонн мяса. Неизвестно, что это за мясо, 70 тонн уже в городе продали. Не покупайте шаурму или бургеры из фарша на улице. Заключение экспертизы выявило бешенство", - такое сообщение рассылают в Whats App.

В Кыргызстан из Китая завезли 70 тонн зараженного мяса? Ответ Госветинспекции

Госинспекция по ветеринарной и фитосанитароной безопасности опровергла эту информацию.

"Данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В целях безопасности Госветинспекция усилила контроль на пограничных ветеринарных контрольных пунктах и в аэропортах, а также были введены временные ограничения на ввоз мяса и мясной продукции из КНР в КР, до нормализации обстановки по корановирусу", - сообщает пресс-служба ведомства.

Также пресс-служба сообщила, что в 2020 году на территорию Кыргызстана из КНР ввоза не было.

kaktus.media