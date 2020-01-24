Женщины пытались продать новорожденного ребенка за $500

Две женщины пытались продать новорожденного ребенка за $500. Ошский городской суд избрал им меру пресечения.

Женщина родила 17 января в роддоме Узгенского района здорового доношенного ребенка. На третьи сутки она вместе со своей родственницей начала искать покупателя на новорожденного ребенка. Женщины хотели получить $500.

Эту информацию получили оперативники УВД Ошской области, которые и выступили покупателями. 21 января женщины были задержаны при получении $500.

В тот же день суд избрал им меру пресечения. Родственницу роженицу арестовали и отправили в СИЗО до 21 марта. Мать новорожденного отправили под домашний арест, учитывая ее состояние после родов, а также в связи с тем, что она будет кормить новорожденного и ухаживать за ним, пока суд не примет решение.

Ребенок находится в Доме малютки.

Роженица 1997 года рождения, разведена, воспитывает одного ребенка. Кто является отцом новорожденного - не известно.

kaktus.media