«Что можно говорить о качестве образования в КР, если даже Аскар Салымбеков открыл свой вуз?»

Профессор отметила, что не заметила на себе никаких позитивных изменений в работе МОиН
Когда Нацстатком говорит, что Министерство образования стало работать лучше, кажется, что цифры взяты с потолка. Таким мнением с Vesti.kg поделилась политолог, профессор Айнура Арзыматова.
- Я знаю систему образования изнутри, и особых изменений пока не видно, – сказала она. – Единственное, сейчас вузы немного начали исправлять недоработки перед аккредитацией. Но мне все же непонятно, по каким критериям Нацстатком увидел улучшенную работу МОиН.
Айнура Атыгаевна пояснила: невозможно говорить, что образовательное ведомство стало работать лучше, ведь его постоянно критикуют.
- Особенно это касается отдела лицензирования, который выдает разрешительные документы на открытие учебных заведений, – уточнила она. – О чем говорить, если у нас владелец рынка Аскар Салымбеков открыл свой медицинский вуз? У них ведь даже клинической базы нет, чтобы обучать врачей. И неважно, что там будут учиться студенты из других стран, а не кыргызстанцы, это все равно будет бить по имиджу нашего государства.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали данные Нацстаткома о том, что Министерство образования и науки КР повысило свои показатели в Индексе доверия граждан.
По сведениям Национального статистического комитета, доверие населения к работе МОиН выросло с 24,9% до 30,5%. Это самый высокий показатель с 2012 года.
Личное доверие граждан к деятельности ведомства увеличилось с 42,7% до 47,9%. Качество работы выросло на 8,6% и достигло 34,3%.
Министерство показало свою работу в борьбе с коррупцией. Этот показатель увеличился на 8,6%.
В списке 12 ведомств МОиН поднялось с 7-го на 4-е место.
VESTI.KG
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