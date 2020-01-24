"Манас" работает в штатном режиме. Рейс из Ташкента уже прилетел

Сегодня, 24 января, аэропорт "Манас" работает в штатном режиме. Все рейсы прилетают и улетают по расписанию. Об этом редакции Kaktus.media сообщила пресс-служба ОАО "МАМ".
Представитель аэропорта Алия Курбанова отметила, что информация, появившаяся на Telegram-канале "Новости Ташкентского Неба" о том, что рейс из Ташкента не смог произвести посадку в Бишкеке, устарела.
"Это было вчера, 23 января, - подчеркнула Курбанова. - Вчера был туман. Из-за чего, например, рейсу Уральских авиалиний пришлось совершать посадку в Оше. Пилот самолета, следовавший рейсом Ташкент -Бишкек, получил информацию о плохих метеоусловиях в аэропорту назначения уже после вылета. Он принял решение вернуться назад. Это штатная ситуация. Позже, после того как туман рассеялся, рейс благополучно приземлился в аэропорту "Манас".
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!