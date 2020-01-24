"Манас" работает в штатном режиме. Рейс из Ташкента уже прилетел

Сегодня, 24 января, аэропорт "Манас" работает в штатном режиме. Все рейсы прилетают и улетают по расписанию. Об этом редакции Kaktus.media сообщила пресс-служба ОАО "МАМ".

Представитель аэропорта Алия Курбанова отметила, что информация, появившаяся на Telegram-канале "Новости Ташкентского Неба" о том, что рейс из Ташкента не смог произвести посадку в Бишкеке, устарела.

"Это было вчера, 23 января, - подчеркнула Курбанова. - Вчера был туман. Из-за чего, например, рейсу Уральских авиалиний пришлось совершать посадку в Оше. Пилот самолета, следовавший рейсом Ташкент -Бишкек, получил информацию о плохих метеоусловиях в аэропорту назначения уже после вылета. Он принял решение вернуться назад. Это штатная ситуация. Позже, после того как туман рассеялся, рейс благополучно приземлился в аэропорту "Манас".

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