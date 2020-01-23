В Бишкеке собирают биометрические данные граждан — адреса

По закону биометрические данные должен сдать каждый кыргызстанец. Мэрия открыла четыре пункта приема.
В Бишкеке продолжается сбор биометрических данных, сообщила мэрия.
Прием данных проводится по следующим адресам:
в Первомайском районе — 23-24 января в местном территориальном управлении (МТУ) №16 в жилмассиве "Ак-Босого" (фельдшерско-акушерский пункт возле школы №81); справки по телефонам (0312) 32-50-92 и (0552) 70-76-07;
в Свердловском районе — 23-24 января в школе №94 в жилмассиве "Дордой"; справки по телефону (0703) 00-77-30;
в Октябрьском районе — 25-26 января в МТУ №6 на улице Дордой в жилмассиве "Кара-Жыгач"; справки по телефону (0702) 63-37-47;
в Ленинском районе — 23, 24 и 27 января в МТУ №4 на улице Жайыл Баатыра, 123; справки по телефонам (0312) 44-33-10 и (0701) 11-75-77.
Мобильная команда по сбору биометрических данных будет менять локации, о следующих точках сбора биометрики мэрия сообщит дополнительно. Желающие сдать данные должны иметь при себе паспорт.
По закону сдать биометрику обязаны все кыргызстанцы.
sputnik.kg
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