Дочь Равшана Жээнбекова обратилась к руководителю Социнтерна за помощью

Дочь ныне находящегося в следственном изоляторе политика Равшана Жээнбекова обратилась к Луису Айалу, руководителю Социнтерна, прибывшего в Бишкек с рабочим визитом. Обращение было сделано во время встречи Айалы со сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Мой отец на протяжении 20 лет борется за свободу слова, справедливость, желая, чтобы наша страна была прогрессивной и демократической. Он профессиональный политик. Несколько недель назад моя сестренка пришла со школы и сказала, как одноклассники ей говорили: «Твой отец плохой, он в тюрьме». Мы не хотели говорить ей правду и расстраивать ее. Ей всего 9 лет. Надеемся, вы поможете», — сказала дочь политика.

Социнтерн – международная неправительственная социал-демократическая организация, штаб-квартира которой располагается в Лондоне.

Напомним, Равшан Жээнбеков был взят под стражу 12 декабря 2019 года. Он подозревается в организации массовых беспорядков и в захвате заложников во время Кой-Ташских событий.

Источник: газета «Супер-Инфо» №899 от 23.01.2020 / стр. 4