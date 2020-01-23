В аэропорту "Манас" задерживают авиарейсы из-за тумана
Сообщение в Call-центр прислала читательница.
Она рассказала, что в зале ожидания аэропорта "Манас" уже 12 часов сидят пассажиры рейса Бишкек - Москва компании "Уральские авиалинии".
"Моя мама сидит там. У нее давление и больное сердце. Не дают ни горячего чая, ни еды", - говорит девушка.
Редакция Kaktus.media связалась с аэропортом. Там подтвердили, что рейс, действительно, задерживается, но всего на 5 часов, а не на 12. Такая ситуация наблюдается из-за тумана в аэропорту. Самолет был вынужден сесть в Оше, точное время вылета пока неизвестно.
Позже в пресс-службе международного аэропорта "Манас" уточнили: "23 января 2020 года с 3:00 наблюдается переменчивая погода, туман. На данный момент перенесли два рейса - №2803 "Уральских авиалиний" Москва - Бишкек - Москва и №779 "Узбекских авиалиний" Ташкент - Бишкек - Ташкент. Также идет задержка внутренних рейсов Ош - Бишкек".
Уточнить информацию о рейсах можно в справочных аэропорта "Манас": 0312 69 31 09 и аэропорта Оша: 03222 90 101.
"ОАО "МАМ" приносит свои извинения за причиненные неудобства, но безопасность превыше всего", - отметили в пресс-службе аэропорта.
kaktus.media
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