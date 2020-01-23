"Кыргызы, сдавайтесь!" В Москве милиционеры задержали мигрантов из Кыргызстана

Участковый ходит по квартирам, стучит в двери и кричит: "Кыргызы, сдавайтесь!"

В Тверском районе Москвы участковые милиционеры устроили рейд по задержанию мигрантов. Об этом в группе "Мы мигранты" написала юрист Валентина Чупик.

По ее словам, участковый ходит по квартирам, стучит в двери и кричит: "Кыргызы, сдавайтесь!"

"Сдавшихся собирает перед подъездом № 2 – повезет на депортацию, говорит", – отметила юрист.

Всего милиционеры задержали 17 граждан Кыргызстана в Тверском районе.

В Посольстве Кыргызстана в Российской Федерации подтвердили Vesti.kg информацию о задержании кыргызстанцев. По данным ведомства, был рейд по проверке документов у мигрантов.

- У всех задержанных проверяли документы и сразу отпускали, – пояснили в посольстве. – По итогам переговоров сотрудников посольства с руководством ОМВД всех граждан проверили и​ отпустили.

Также в ведомстве заверили, что это был законный рейд.​

- Представители правоохранительных органов утверждают, что не было угрозы относительно того, чтобы кыргызы только выходили из своих квартир, – говорится в сообщении.

VESTI.KG