Экс-депутат задержан с наркотиком

Интересно, сколько лет общественность потратила впустую, поверив словам этих людей. До сих пор продолжают свою деятельность политические преступники.

Не утихла еще шумиха, связанная с родственниками больших чиновников, задержанных по обвинению в коррупции, как возникает информация о других вопиющих преступлениях. В социальных сетях пишут, что 18 января Ленинская районная милиция задержала бывшего депутат Жогорку Кенеша Бекбоева Бактыбека Сагыналиевича в его же доме с героином. Сообщается, что это второй такой случай у экс-депутата. Напомним, 15 января 2010 года он был задержан с 1 кг 450 граммами героина в своем доме на улице Керимбекова. Наверное, он пустил в ход связи, так как был осужден только на 5 лет. По словам юристов, за такое преступление по статье 247 предусмотрено лишение свободы сроком от 12 до 20 лет. Но договорившись с судьями, он получил такое легкое наказание. Он был депутатом от партии коммунистов Масалиева…

Источник: газета «Факты.kg» №2 от 21.01.2020 / стр. 3