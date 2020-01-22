Организован ликбез для переселенцев из Памира

Для ликвидации безграмотности кыргызов, переселенных из афганского Памира и размещенных в Алайском районе, правительство открыло для них три класса, чтобы они получили образование.

В первом классе учатся дети в возрасте от 7 до 17 лет, во втором классе – взрослые с 17 до 45 лет, в третьем классе – женщины. Об этом сообщила Нуркыз Кадырбек кызы, руководительница пресс-службы представительства правительства в Ошской области. По ее словам, были назначены два учителя.

«Помимо того, чтобы обучить их грамоте, их учат тому, как носить одежду и печь хлеб, для приобщения к местной культуре. Женщинам уделяется особое внимание. Их обучают ремеслу, например, как разжигать костер и как месить тесто. В каждом доме установили печки, чтобы печь хлеб», — сказала Н. Кадырбек кызы.

Ранее местные власти купили для них 10 телевизоров, подключенных к интернету. Областной казиат обеспечил их матрацами и одеялами, а Ноокатский район выделил по 1 тысяче сомов каждому. «Отныне администрация каждого района будет выделять деньги в помощь, по очереди», — сказала Н. Кадырбек кызы.

По ее словам, будет выделено 1,2 гектара земли и 17 млн сомов на строительство жилья для памирских кыргызов. Дома будут отстроены в селе Талды-Суу Алайского района, о чем информировал глава упомянутого сельского округа Даанышбек Кенешов.

«В данное время объявлен тендер, где будет найдена компания, которая отстроит дом. Компании регистрируются. Каждый дом будет четырехкомнатным, 11 метров в длину и 9,60 метров в ширину. С апреля 2020 года планируется начать строительные работы», — сказал Д. Кенешов.

23 декабря 2019 года 11 памирских семей из 50 человек были переселены в село Сары-Могол Алайского района.

В 2017 году из Афганистана прибыли 50 памирских кыргзызов.

Планируется переселить еще 30 семей.

Источник: газета «Майдан.kg» №3 от 22.01.2020 / стр. 2