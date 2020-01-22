В аэропорту «Манас» прибывших из Урумчи проверяют из-за коронавируса

В аэропорту «Манас» специалисты санитарно-карантинного пункта проверяют прибывающих из Урумчи пассажиров в связи со вспышкой в Китае коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Манас».
Согласно информации, с 23 января по 1 февраля 2020 года рейс Урумчи – Бишкек — Урумчи будет приостановлен из-за празднования Нового года в Китае.
Отметим, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
На сегодняшний день вирус распространился за пределы КНР. Случаи заражения зафиксировали на Тайване, в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, Сингапуре, Гонконге и Австралии.
ВОЗ призвала найти методы борьбы с возникшим в Китае коронавирусом.
Источник: Кyrgyztoday
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