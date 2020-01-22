В Сузаке обнаружили тела женщины и двух ее детей

В селе Кызыл-Сенир Сузакского района Жалал-Абадской области погибли женщина и двое ее детей. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом. Информацию подтвердил аким Эрмекбай Омошев.

Как стало известно, 33-летняя женщина с двумя детьми проживала в селе, а муж был на заработках в Москве.

Сельчане говорят, что мать с детьми отравились угарным газом в ночь на воскресенье. Их тела обнаружили только через 2 дня. Муж не мог дозвониться до жены и попросил соседа сходить к ним домой.

Аким сообщил, что направляется в дом погибшей женщины.

«Насколько нам известно, женщина работала в школе техничкой. У нее были дети 2013 и 2015 годов рождения. Муж работал в России», - сказал он.

Позже стало известно, что женщина с двумя детьми - сыном, 2013 года рождения, учеником 1 класса и дочерью 5 лет, проживала на съемной квартире. В последний раз ее видели в пятницу. Тела погибших были обнаружены вчера.

Муж работает в городе Москва. Он еще не приехал из России. Родственники решили похоронить женщину и детей сегодня.

Булак: Турмуш