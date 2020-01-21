19-летнюю кыргызстанку украли замуж. Отец забрал ее и обратился в милицию

Девушку украли и привезли в Иссык-Кульскую область. Отец поехал туда и нашел ее, после чего обратился в милицию с заявлением.
В Токмоке украли 19-летнюю девушку с целью вступления в брак, в совершении преступления подозреваются двое, сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.
11 января в милицию обратился местный житель, просивший принять меры в отношении парней, которые в тот день увезли его дочь на машине в Иссык-Кульскую область.
В заявлении он указал, что, узнав о случившемся, незамедлительно выехал туда, где и обнаружил свою дочь в одном из сел Джеты-Огузского района. Он забрал ее и сразу же обратился в милицию.
Факт зарегистрирован по статье 175 "Похищение лица с целью вступления в брак" Уголовного кодекса КР.
По подозрению в преступлении задержаны 27- и 20-летний жители Иссык-Кульской области. Они помещены под домашний арест.
sputnik.kg
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