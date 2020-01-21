В Сокулуке лоб в лоб столкнулись пассажирский бус и легковушка. Погибли три человека

В Сокулуке лоб в лоб столкнулись бусик и легковушка. Погибли три человека. Об этом редакции Kaktus.media сообщили очевидцы
По их словам, авария произошла сегодня, 21 января, примерно в 06:00 на трассе Бишкек - Ош близ села Сокулук.
Столкнулись рейсовый микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter и Honda Accord. В результате ДТП погибли три человека, еще семеро пострадали и были доставлены в больницу Сокулука.
В УОБДД ГУВД Чуйской области подтвердили факт аварии и пообещали предоставить подробности позже.
kaktus.media
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!