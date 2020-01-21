В Сокулуке лоб в лоб столкнулись пассажирский бус и легковушка. Погибли три человека

В Сокулуке лоб в лоб столкнулись бусик и легковушка. Погибли три человека. Об этом редакции Kaktus.media сообщили очевидцы

По их словам, авария произошла сегодня, 21 января, примерно в 06:00 на трассе Бишкек - Ош близ села Сокулук.

Столкнулись рейсовый микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter и Honda Accord. В результате ДТП погибли три человека, еще семеро пострадали и были доставлены в больницу Сокулука.

В УОБДД ГУВД Чуйской области подтвердили факт аварии и пообещали предоставить подробности позже.

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