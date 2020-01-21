Депутат ЖК предлагает прописать в законе наказание за нападение на медиков при исполнении

Сами врачи полагают, что их работу необходимо приравнять к деятельности правоохранителей

В Кыргызстане работу медиков необходимо приравнять к работе милиционеров, и наказание за нападение на врачей при исполнении своих обязанностей должно быть таким же, как за нападение на правоохранителей. Таким мнением с Vesti.kg поделился заведующий отделом реанимации Центра экстренной медицины Егор Борисов.

- Мы уже давно говорим, что медики скорой помощи беззащитны, и факты нападения на них фиксировались не раз, - отметил он. - Очень хорошо, если в законе примут норму о наказании граждан, которые препятствуют врачам. Однако для таких правонарушителей наказание должно быть больше, чем просто штраф. Вероятно, медикам скорой нужно дать такой же статус, как у милиционеров при исполнении. Ведь наша работа так же важна. Тогда и наказание должно быть соответствующим.

Поясним, депутат ЖК Алмазбек Баатырбеков предлагает внести поправки в кодекс «О проступках». По мнению парламентария, необходимо ввести норму о наказании за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.

«За воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника по оказанию первичной медицинской помощи общественными работами для несовершеннолетних - от 20 до 30 часов, для других физических лиц - от 30 до 40 часов, или уплатой штрафа для несовершеннолетних - от 50 до 150 расчетных показателей, для других физических лиц - от 200 до 300 расчетных показателей, - предлагается в законопроекте, который вынесен на общественное обсуждение. - За то же деяние, совершенное лицом повторно, к лицу, указанному в части 1 настоящей статьи, общественными работами для несовершеннолетних - от 30 до 40 часов, для других физических лиц - от 40 до 60 часов, и уплатой штрафа для несовершеннолетних - от 150 до 250 расчетных показателей, для других физических лиц - от 300 до 600 расчетных показателей».

В справке-обосновании к проекту закона нардеп пояснил, почему стоит принять данные поправки.

«Согласно информации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, в период с 2015 по 2019 год более 40 раз совершались противоправные действия, связанные с насилием в отношении медицинских работников, в том числе сотрудников скорой медицинской помощи, при исполнении ими служебных обязанностей, -написано в документе. - В результате нападения на медицинского работника пострадавший лишается возможности получить необходимую, нередко неотложную медицинскую помощь.

В ряде муниципалитетов пострадавший медицинский работник является единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь в конкретном населенном пункте. В таких вышеуказанных случаях под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого медицинского работника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить медицинскую помощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств.

Таким образом, нападение на медицинских работников, выполняющих свои профессиональные обязанности, обладает повышенной общественной опасностью, обусловленной в том числе снижением доступности медицинской помощи.

Следует отметить, что Уголовный кодекс Кыргызской Республики регулирует своими главами отношения, связанные с убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение менее тяжкого вреда здоровью, неоказание помощи и т.д.

Между тем, законодательство Кыргызской Республики не предусматривает ответственность в части воспрепятствование законной профессиональной деятельности медицинского работника по оказанию первичной медицинской помощи».

VESTI.KG