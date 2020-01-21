Синоптики обещают снег. Прогноз погоды в Бишкеке

Бишкек

21 января, вторник

Днем +1...+3 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.



22 января, среда

Ночью -3...-5 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +1...+3 °C, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

23 января, четверг

Ночью -5...-7 °C, слабый снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

24 января, пятница

Ночью -2...-4 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

25 января, суббота

Ночью -2...-4 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +4...+6 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.



Прогноз погоды по Кыргызстану на 21-27 января

21 января в горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер переменных направлений 1-6 метров в секунду.

22 января ночью на большей части территории Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей, в горных и предгорных районах Чуйской области снег. В долинной зоне Чуйской области, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

22 января днем на большей части территории временами снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 метров в секунду.

23 января ночью на большей части территории Иссык-Кульской, Нарынской областей, в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей снег. Днем в отдельных горных районах снег, в зоне земледелия без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 метров в секунду.

24 января ночью без осадков, днем в отдельных предгорных и горных районах Джалал-Абадской области, в горных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Баткенской областей снег, в долинной зоне без осадков. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

25 января в отдельных районах снег. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

26-27 января ожидается неустойчивая погода: 26 января и 27 января ночью на большей части территории, 27 января днем в отдельных районах снег. Понижение температуры воздуха.

Подробный прогноз погоды по стране смотрите на официальном сайте Кыргызгидромета.

kaktus.media