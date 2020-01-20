Какие месторождение хотят выставить на конкурсы в этом году в Кыргызстане

В прошлом году власти провели 10 аукционов на разработку полезных ископаемых, в бюджет поступило более 43 миллионов сомов.

В этом году планируется провести конкурсы на право разработки пяти месторождений, сообщает пресс-служба Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Речь о следующих месторождениях:

Кадамджайское (сурьма);

Наукатское (гипс);

Туюк-Каргашское (уголь);

Тегене (уголь);

"поле 11" в Сулюкте (уголь).

Также запланировано проведение 20 аукционов (вид конкурса) на право пользования недрами.

В прошлом году было проведено 10 аукционов, в результате в бюджет поступило 627,5 тысячи долларов или 43,6 миллиона сомов. Конкурсы объявляют на более крупные месторождения.

sputnik.kg