16-летнюю похитили в Караколе и заставили оказывать секс-услуги. Милиция бездействует

16-летнюю девочку похитили из Каракола и привезли в Бишкек, где ее заставили заниматься коммерческим сексом. Милиция Ленинского РУВД не принимает мер.

Об этом Kaktus.media сообщила адвокат правовой клиники "Адилет" Айнура Осмоналиева.

По ее словам, к ним в правовую клинику обратилась женщина со своей 16-летней племянницей, которые пожаловались на бездействие милиции Ленинского РУВД Бишкека, не принявшей никаких мер в отношении лиц, похитивших несовершеннолетнюю.

Злоумышленники привезли ее в столицу и заставляли две недели работать проституткой на пересечении улиц Кулиева и Пушкина.

Адвокат подчеркнула, что у девушки имеется справка об инвалидности, но в справке не указана причина инвалидности. Возможно, у нее задержка ментального развития. При этом она спокойно разговаривает, может изъясняться и дает показания.

"Сначала к нам обратились журналисты, которые и привели в правовую клинику несовершеннолетнюю девочку с ее тетей. Оказалось, что они еще в ноябре 2019 года писали заявление в Ленинское РУВД Бишкека и требовали принять меры к лицам, которые похитили ее из Каракола, незаконно удерживали в притоне, насиловали. Но с тех пор милиция ничего не сделала. Лишь назначили экспертизы, которые уже готовы. Согласно психолого-психиатрической экспертизе, она не склонна к фантазированию и говорит правду", - рассказала Осмоналиева.

Адвокат добавила, что уже в 2020 году они снова обратились с заявлением по факту похищения, изнасилования и другим фактам. Но милиция по-прежнему ничего не делает.

"Мы уже месяц ждем реакции следственных органов Ленинского РУВД Бишкека по делу 16-летней девочки. Все результаты экспертиз готовы. Следователь дал поручение оперативникам доставить участников дела для допроса. Но в милицию доставили только одну женщину, которая все отрицает. Остальных милиция якобы не может найти", - пояснила защитница.

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