В Джалал-Абаде задержаны два милиционера со взяткой — ГКНБ

По данным силовиков, правоохранители вымогали у женщины деньги за прекращение досудебного производства.

При получении взятки задержаны два сотрудника ОВД Ала-Букинского района, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Участковый М. Э. М. и следователь К. И. М. подозреваются в том, что вымогали у гражданки А. Д. Н. деньги за прекращение досудебного производства по факту нанесения телесных повреждений в ходе бытовой ссоры между соседями.

На основании обращения женщины было начато досудебное производство по статье 326 "Вымогательство взятки" Уголовного кодекса КР.

"18 января 2020 года в ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно со Службой внутренних расследований МВД при получении взятки в размере 35 тысяч сомов с поличным были задержаны указанные сотрудники ОВД Ала-Букинского района", — говорится в сообщении.

Оба сотрудника водворены в изолятор временного содержания ОВД Джалал-Абада. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

sputnik.kg