Задержана мать двухлетней девочки, найденной в Оше. Что с ее дочерью

Ранее стало известно, что установлена личность матери ребенка — ей 28 лет, живет в городе Кызыл-Кие.

Задержана мать двухлетней девочки, найденной ночью 29 декабря на одной из улиц Оша, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе городского УВД.

Ранее стало известно, что установлена личность матери ребенка — ей 28 лет, живет в городе Кызыл-Кие Баткенской области. В Оше женщина находилась временно.

"По предварительной информации, ее нашли сегодня в нетрезвом состоянии возле здания филармонии в Оше. Женщина задержана, ведется следствие", — сказали в УВД.

Девочка по-прежнему находится в приюте под наблюдением соцработников. Отца у нее нет. Ранее УВД распространило фотографию ребенка.



sputnik.kg