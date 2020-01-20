Задержана мать двухлетней девочки, найденной в Оше. Что с ее дочерью

Ранее стало известно, что установлена личность матери ребенка — ей 28 лет, живет в городе Кызыл-Кие.
Задержана мать двухлетней девочки, найденной ночью 29 декабря на одной из улиц Оша, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе городского УВД.
Ранее стало известно, что установлена личность матери ребенка — ей 28 лет, живет в городе Кызыл-Кие Баткенской области. В Оше женщина находилась временно.
"По предварительной информации, ее нашли сегодня в нетрезвом состоянии возле здания филармонии в Оше. Женщина задержана, ведется следствие", — сказали в УВД.
Девочка по-прежнему находится в приюте под наблюдением соцработников. Отца у нее нет. Ранее УВД распространило фотографию ребенка.
sputnik.kg
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