Президент КР объяснил, почему в этом году особое внимание уделят детям

Нынешний год глава государства ранее объявил Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.
Из-за участившихся случаев насилия над детьми принято решение в этом году уделить особое внимание поддержке маленьких кыргызстанцев, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на вручении государственных наград.
Напомним, ранее он объявил 2020-й Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей.
"Только общество, где уважают старость и проявляют заботу о детях, способно построить светлое будущее для своей страны", — сказал президент.
Он отметил, что предки оставили нам в наследство общество, где всегда с уважением относились к старшим, заботились о сиротах и где доброта является основным правилом взаимоотношений.
"К сожалению, в нынешнее время участились случаи насилия, остаются без заботы и попечения дети и старики. С учетом этого текущий год был объявлен Годом поддержки детей", — объяснил Жээнбеков.
Он добавил, что цель этой работы — сохранение и укрепление исконно национальных ценностей.
sputnik.kg
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