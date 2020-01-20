Скончался известный манасчи Сапарбек Касмамбетов

Вчера, 19 января, в Бишкеке в возрасте 85 лет жизни скончался известный манасчи Сапарбек Касмамбетов.

Об этом в социальных сетях сообщил один из его учеников Доолот Сыдыков.



Прощание с известным манасчи состоится завтра, 21 января в 11:00 в Бишкеке в театре оперы и балеты.

Сапарбек Касмамбетов родился 30 мая 1934 года в Кочкорской долине. Он известный исследователь и сказитель эпоса о богатыре Манасе и других эпосов, поэт, прозаик. Касмамбетов считался старейшим манасчи, его ученики стали известными сказителями и продолжают традицию сказительства эпоса.

kaktus.media