Вчера, 19 января, в Бишкеке в возрасте 85 лет жизни скончался известный манасчи Сапарбек Касмамбетов.
Об этом в социальных сетях сообщил один из его учеников Доолот Сыдыков.
Прощание с известным манасчи состоится завтра, 21 января в 11:00 в Бишкеке в театре оперы и балеты.
Сапарбек Касмамбетов родился 30 мая 1934 года в Кочкорской долине. Он известный исследователь и сказитель эпоса о богатыре Манасе и других эпосов, поэт, прозаик. Касмамбетов считался старейшим манасчи, его ученики стали известными сказителями и продолжают традицию сказительства эпоса.
kaktus.media
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