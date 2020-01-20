Без осадков — погода в Бишкеке 20 января

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. В ночь на вторник термометры в столице покажут 6-8 градусов мороза.

В понедельник, 20 января, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут –1…+1, в ночь на вторник будет 6-8 градусов ниже нуля.

sputnik.kg