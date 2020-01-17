На Южной магистрали Бишкека столкнулись внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus 470

На Южной магистрали Бишкека столкнулись внедорожники Toyota Land Cruiser и Lexus 470. Есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР.

Как уточняется, 14 января 2020 года, примерно в 17:30, 27-летняя А.А., управляя автомашиной марки Lexus LX-470, двигаясь по ул. Масалиева, на пересечении с ул. Токтоналиева с толкнулась с Toyota Land Cruiser. Машиной управлял 44-летний Ч.Э., который двигался в встречном направлении.

В результате ДТП водитель и два пассажира Lexus LX-470 обратились в больницу.

Данный факт зарегистрирован, и все материалы дела переданы в следственную службу по ДТП следственного управления ГУВД Бишкека.

kaktus.media