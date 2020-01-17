Владельцы авто с кыргызстанскими и армянскими номерами митинговали в Казахстане

Власти Казахстана ввели жесткие ограничения в отношении автомобилей, которые завезли из двух стран, но еще не зарегистрировали.

В казахстанском городе Актау на митинг вышли владельцы автомобилей с кыргызстанскими и армянскими номерами, сообщает Sputnik Казахстан.

С 2017 года в КР вступили в силу новые правила регистрации авто, ввезенных не из стран ЕАЭС: с тех пор машины проходят проверку на безопасность в специальных лабораториях. Корреспондент Sputnik побывал в одной из них.

Более сотни автолюбителей выразили недовольство по поводу нововведений по регистрации автомобилей, находящихся на иностранном учете. Акция проходила накануне вечером.

В Казахстане действуют новые правила регистрации автомобилей с госномерами Армении и Кыргызстана. Владельцев таких авто призвали срочно пройти процедуру регистрации — транспорт с этими госномерами должен быть зарегистрирован в Казахстане в течение 10 дней, иначе его могут выдворить за пределы страны.

Один из собравшихся считает, что властям нужно было сделать временную регистрацию, потому что невозможно зарегистрировать законно автомобиль в Казахстане.

"Это бешеные деньги. За свою машину я отдал 4 миллиона тенге (10,5 тысячи долларов). Если решусь ее узаконить, заплачу такую же сумму, если не больше. Если они начнут штрафовать за несвоевременную регистрацию, у них места не хватит на штрафстоянках", — считает он.

С автомобилистами встретился начальник местной полицейской службы Мадияр Омаров. Он отметил, что понимает позицию владельцев авто, вопрос будет рассмотрен.

СМИ сообщают, что в городе Жанаозене, по сообщению очевидцев, накануне тоже собралось около 250 человек.

Для разъяснения вопросов по регистрации иностранного авто МВД РК запустило "прямую линию". Сотрудники комитета административной полиции будут отвечать на вопросы по телефонам в Нур-Султане: (87172) 715-821, 715-839, 715-804, 715-806, 715-862.

В Казахстан ввезено более 170 тысяч транспортных средств, зарегистрированных в Армении, Кыргызстане, Беларуси и России.



sputnik.kg