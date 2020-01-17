Стоит ли ожидать качественных кыргызских сериалов на 30 млн сомов, которые выделило правительство?

Эрнест Абдыжапаров уверен, что сидящие без работы кинематографисты оправдают надежды кабмина

В Кыргызстане могут появиться качественные отечественные телесериалы, если государство будет выделять средства на их производство. Таким мнением с Vesti.kg поделился известный кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров.

- В нашем кинематографе вообще нет культуры сериалов - снятые, можно посчитать по пальцам, и все они выпущены не на деньги государства, - отметил он. - Поэтому что-либо говорить о качестве отечественных сериалов не приходится. То, что сейчас государство обратило свое внимание на создание сериалов, поможет госидеологии. Хорошо, что правительство выделило на это средства, ведь теперь снимать сериалы смогут кинематографисты, а не телевизионщики, что также должно отразиться на качестве продукта.

Абдыжапаров сказал, что в сфере кинематографии коррупция не слишком развита, потому что туда практически не выделяются деньги.

- Наши киношники будут рады всему, что даст им государство, и попытаются оправдать надежды, - уверен он. - Ведь в нашей стране большинство кинематографистов и актеров сидят без работы и выживают как могут. Если сейчас дадут деньги хотя бы на сериал, у них появится социальная поддержка. Наши киношники могут снимать фильмы мирового масштаба. Значит, и качественные сериалы смогут сделать.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что со стороны государства Министерству культуры, информации и туризма выделено 30 млн сомов для создания национального аудиовизуального продукта в виде тематических телевизионных сериалов. Об этом рассказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января 2020 года. Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем - человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что использование данного механизма будет способствовать развитию конкурентной среды, созданию благоприятных условий для развития отечественной киноиндустрии».

VESTI.KG