Стоит ли ожидать качественных кыргызских сериалов на 30 млн сомов, которые выделило правительство?

Эрнест Абдыжапаров уверен, что сидящие без работы кинематографисты оправдают надежды кабмина
В Кыргызстане могут появиться качественные отечественные телесериалы, если государство будет выделять средства на их производство. Таким мнением с Vesti.kg поделился известный кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров.
- В нашем кинематографе вообще нет культуры сериалов - снятые, можно посчитать по пальцам, и все они выпущены не на деньги государства, - отметил он. - Поэтому что-либо говорить о качестве отечественных сериалов не приходится. То, что сейчас государство обратило свое внимание на создание сериалов, поможет госидеологии. Хорошо, что правительство выделило на это средства, ведь теперь снимать сериалы смогут кинематографисты, а не телевизионщики, что также должно отразиться на качестве продукта.
Абдыжапаров сказал, что в сфере кинематографии коррупция не слишком развита, потому что туда практически не выделяются деньги.
- Наши киношники будут рады всему, что даст им государство, и попытаются оправдать надежды, - уверен он. - Ведь в нашей стране большинство кинематографистов и актеров сидят без работы и выживают как могут. Если сейчас дадут деньги хотя бы на сериал, у них появится социальная поддержка. Наши киношники могут снимать фильмы мирового масштаба. Значит, и качественные сериалы смогут сделать.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что со стороны государства Министерству культуры, информации и туризма выделено 30 млн сомов для создания национального аудиовизуального продукта в виде тематических телевизионных сериалов. Об этом рассказал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
«Конкурс по отбору лучших сценариев для киносериалов будет объявлен до конца января 2020 года. Мы считаем, что в сценариях должна присутствовать определенная идеология. Главная триада больших тем - человек, семья, родина. Разумеется, никаких ограничений по жанрам и сюжетам, если выдерживаются главные принципы, не будет, - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев, добавив, что использование данного механизма будет способствовать развитию конкурентной среды, созданию благоприятных условий для развития отечественной киноиндустрии».
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!