Смертельное ДТП в Казахстане: все четверо погибших — граждане Кыргызстана

На месте происшествия скончались водитель "Лады" и трое его пассажиров. Также пострадала кыргызстанка 1997 года рождения.
Все погибшие в результате ДТП на трассе Самара — Шымкент оказались гражданами Кыргызстана, сообщает пресс-служба МИД КР.
Авария со смертельным исходом произошла в ночь на 16 января недалеко от поселка Иргиз Актюбинской области. По предварительным данным, 29-летниый кыргызстанец двигаясь со стороны Аральска на автомашине "Лада-2107" в направлении поселка Иргиз, на скользком участке дороги допустил занос и выехал на полосу встречного движения, в результате которого столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением казахстанца
На месте происшествия скончались водитель "Лады" и трое его пассажиров. До сегодняшнего дня было известно, что только водитель является гражданином Кыргызстана, о гражданстве пассажиров не сообщалось.
Все погибшие, как потом выяснил МИД КР, оказались гражданами Кыргызстана — мужчины 1991, 1993, 1995 и 2001 годов рождения. Пострадала кыргызстанка 1997 года рождения, ее госпитализировали в Иргизскую районную больницу.
Тела погибших направлены в морг районной больницы. В настоящее время казахстанскими компетентными органами проводятся досудебные следственные мероприятия по факту ДТП, назначены необходимые экспертизы.
Родственники погибших граждан КР проинформированы о произошедшем. Посольством Кыргызстана в Республике Казахстан будет оказано содействие в транспортировке тел погибших граждан ("груз-200") на родину.
sputnik.kg
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