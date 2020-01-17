Внимание! Кыргызско-китайскую границу закроют на неделю

Пункты пропуска "Торугарт - Автодорожный" и "Иркештам - Автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

Как указывается, граница будет закрыта с 24 по 30 января 2020 года по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года - Праздника весны.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 31 января 2020 года.

kaktus.media