Внимание! Кыргызско-китайскую границу закроют на неделю

Пункты пропуска "Торугарт - Автодорожный" и "Иркештам - Автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты.
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
Как указывается, граница будет закрыта с 24 по 30 января 2020 года по инициативе китайской стороны в связи с празднованием в КНР Нового года - Праздника весны.
Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 31 января 2020 года.
kaktus.media
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