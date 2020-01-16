Избиение брата экс-мэра Оша. Задержаны двое подозреваемых

Ранее под подозрением находился член ОПГ по кличке «Казак»
В Оше задержаны подозреваемые в избиении Улана Раимбекова - брата бывшего мэра южной столицы Айтмамата Кадырбаева. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе местного УВД.
По данным Управления внутренних дел города Ош, задержанные признались в избиении Улана Раимбекова.
- Подозреваемыми оказались двое жителей Узгенского района, - пояснили в милиции. – Они признались, что избили Раимбекова и отобрали травматический пистолет.
Ранее под подозрением находился член ОПГ по кличке «Казак». Однако в УВД южной столицы опровергли эту версию.
Завтра суд изберет меру пресечения в отношении задержанных.
Напомним, брат бывшего мэра Оша был избит ночью 11 января текущего года.
VESTI.KG
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