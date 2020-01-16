В России избили и ограбили двух таксистов-кыргызстанцев. Задержаны шестеро

Клиенты забирали у водителей деньги и угоняли их машины. Двое задержанных оказались родными братьями.



В Санкт-Петербурге ограбили двух кыргызстанцев, работающих таксистами, сообщило Министерство внутренних дел КР.

Ночью 5 января на проспекте Ветеранов четверо неизвестных сели в такси. Они накинули веревку на шею 27-летнего водителя, угрожая ему ножом, забрали деньги, три мобильных телефона, потом выбросили таксиста из машины и скрылись.

На поиски подозреваемых был ориентирован весь личный состав Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 12 января правоохранители задержали четырех уроженцев одной из соседних республик 1987, 1994 и 1997 годов рождения.

Также в январе на улице Софийской трое мужчин наняли такси, которым управлял 25-летний кыргызстанец. По пути клиенты брызнули ему в лицо из газового баллончика, забрали 15 тысяч рублей, мобильный телефон, две банковские карты и документы.

9 января полиция задержала уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которые оказались родными братьями. Сейчас правоохранительные органы выясняют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений.

sputnik.kg