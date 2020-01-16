Мужчина пришел разбираться с бывшей женой и избил милиционеров

В Иссык-Кульской области мужчина избил милиционеров. Ему назначили пробационный надзор. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Вечером 12 октября прошлого года пьяный Таштанбек заявился в дом бывшей жены Медины, стал стучать в двери, окна, чем сильно напугал женщину, и она вызвала милицию. Приехали оперативники ОВД Ак-Суйского района. Одного из сотрудников Таштанбек ударил в челюсть, после чего стал душить. Второго дважды ударил кулаком в лицо, порвал одежду.

Экспертиза показала, что потерпевшие получили легкий вред здоровью. Таштанбеку предъявили обвинение в хулиганстве.

Во время судебного заседания мужчина вину признал частично, сказав, что это была самооборона, так как милиционеры были в гражданской одежде. Таштанбек подчеркнул, что не оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Пострадавший оперативник рассказал, что когда они приехали на вызов, то бывшая супруга подсудимого бегала по огороду, спасаясь от преследователя.

Свидетели произошедшего сказали, что и на машине сотрудников правоохранительных органов не было опознавательных знаков, что это милиция. И Таштанбек, по их словам, сразу перестал сопротивляться, когда узнал, что это милиционеры.

Бывшая жена подсудимого сказала, что один из приехавших сотрудников правоохранительных органов был в милицейской форме, но он вошел в дом, а Таштанбека пытались угомонить оперативники в штатском.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. Суд постановил назначить пробационный надзор на период 1 год и 6 месяцев.



kaktus.media