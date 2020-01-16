Сколько стоит регистрация автомобиля в КР в 2020 году.

Узнайте, во сколько вам обойдется регистрация или перерегистрация транспортного средства в Кыргызстане в 2020 году, с помощью удобного калькулятора Sputnik.
Сколько будут стоить регистрация и перерегистрация автомобиля в республике в наступившем году, сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы КР.
Тарифная сетка оценки транспортных средств осталась такой же, как в 2019-м: при первичной регистрации машины кыргызстанцы будут платить 5 процентов от утвержденной стоимости, при перерегистрации — 0,3 процента.
На основе тарифной сетки мы подготовили удобный калькулятор, который позволит вам рассчитать стоимость регистрации и перерегистрации авто в 2020 году. Чтобы произвести расчеты, нужно указать год и страну выпуска машины, а также объем двигателя в кубических сантиметрах. Если автомобиль гибридный, обязательно укажите это, поставив галочку напротив соответствующего поля.
Внимание: владельцы электромобилей освобождены от уплаты сборов.
Какие авто популярны в Кыргызстане
Посчитать стоимость регистрации можно и для грузопассажирского транспорта — грузовых автомобилей и автобусов, квадроциклов, трициклов, мотоциклов и скутеров. Достаточно выбрать нужный пункт из выпадающего меню в графе "Тип транспортного средства".
Напомним, что летом 2018 года власти снизили стоимость перерегистрации: раньше она составляла один процент от среднерыночной цены, утвержденной в тарифной сетке.
Тем временем ГРС призывает автомобилистов не уклоняться от регистрации и фиксировать сделки купли-продажи в территориальных отделах государственного учреждения "Унаа". Процедура позволит избежать проблем, связанных с управлением транспортном по доверенности.
Недавно мы подготовили другой калькулятор: с помощью него можно легко узнать, выгодно ли вам переводить автомобиль на газ.
sputnik.kg
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