Прооперированному снежному барсу девушка принесла 9 кг мяса.

Ослепшему в результате дробового ранения снежному барсу, найденному в Таласской области, начали оказывать помощь.
Неравнодушные граждане привозят мясо раненому снежному барсу, которого поймали в Таласской области, сообщила директор ОФ "Бугу-Эне" Салтанат Сеитова.
Хищника привезли в Бишкек 10 января. Рентген показал, что в него стреляли дробью. Ветеринары насчитали около 70 дробинок, 18 из которых удалось извлечь. До операции барс ослеп на один глаз, но после нее перестал видеть и второй. Зверю дали кличку Жаабарс, сейчас он находится на попечении Салтанат Сеитовой.
"Девушка по имени Алина Бекшанова принесла нашему барсику аж девять килограммов мяса. Пришла по холоду пешком и принесла такой подарок", — написала Сеитова.
Также ветеринар сообщила, что люди переводят деньги на электронный кошелек фонда. Сеитова поблагодарила всех неравнодушных граждан.
sputnik.kg
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