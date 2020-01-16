Внимание! Стартовала кампания по приему Единой налоговой декларации - 2019

Государственная налоговая служба начала кампанию по приему Единой налоговой декларации по итогам 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
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Очередная декларационная кампания пройдет в два этапа. В соответствии с ним до 1 марта – юридические лица и до 1 апреля – физические лица должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.
Так, до 1 марта текущего года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.
До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в Call-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.
kaktus.media
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