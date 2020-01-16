Ровно три года назад на поселок Дача СУ рухнул самолет — события 16 января

Это случилось в 7:17 — на жилые дома в поселке Дача СУ упал Boeing 747. Трагедия унесла жизни 39 человек. Самой маленькой жертве авиакатастрофы было всего четыре месяца.

Корреспонденты Sputnik Кыргызстан в очередной раз наведались в столичную библиотеку, чтобы узнать, чем жила республика в разные годы. Мы выяснили, какие события волновали сограждан 16 января.

При подготовке материала использованы архивы газет "Советская Киргизия" и "Вечерний Бишкек", а также данные информационных агентств. Редакция Sputnik Кыргызстан благодарит за содействие коллектив Национальной библиотеки КР.

1936. В газете "Советская Киргизия" опубликовали гневное письмо жительницы Джеты-Огузского района. Женщина жаловалась, что вместе с односельчанами осталась без крупы. Причиной стала логистическая трудность: торгующие организации неохотно привозили продукт в местные лавки, потому что поездка до станции влетала им в копеечку — чтобы доставить жителям крупу, продавцы тратили на дорогу 600 рублей. Автор письма призывала Киргизпотребсоюз внимательнее относиться к обычным потребителям.

1940. В Киргизии открылись производственные курсы для женщин, где готовили будущих слесарей, токарей и машинистов. Инициатива стала популярной: в одном только мясо-молочном совхозе имени М. Фрунзе 15 жен рабочих решили обучиться новой специальности.

1945. Агрономы Киргизии обязались восстановить работу хат-лабораторий: Народный комиссариат земледелия СССР приказал организовать 66 таких лабораторий до конца весны. Раньше они помогали развивать сельское хозяйство в колхозах, однако в военные годы прекратили существование. Помещения заняли другие учреждения, а имущество расчистили.

В хатах-лабораториях разрабатывались агроприемы, необходимые для развития сельского хозяйства в конкретной местности.

1956. В "Советской Киргизии" появилась заметка о красных юртах в Нарынской области. Суть была в том, чтобы животноводы высокогорных пастбищ не чувствовали себя оторванными от жизни страны. В красных юртах колхозники читали газеты и журналы, играли в шахматы, слушали музыку. Заведующие очагом культуры устраивали беседы и лекции, показывали фильмы.



1964. С каждым годом на берегах Иссык-Куля все больше отдыхающих. На этом фоне читатель "Советской Киргизии" предложил изучить состав туристов и провести однодневную перепись всех временно проживающих в Иссык-Кульской котловине в пятикилометровой зоне. А пока жителям оставалось лишь гадать, сколько человек на самом деле побывало на озере в прошлом году: специалисты полагали, что только летом 1963 года красотами нашей жемчужины насладились более 100 тысяч трудящихся.

1973. Сильный туман стал причиной трагедии в селе Кен-Булун: водитель не заметил детей, идущих по обочине дороги. Два школьника попали под колеса машины и погибли на месте, еще двое получили травмы, но выжили. Это было не первое подобное происшествие в районе: во время туманов количество аварий значительно возрастало. Сотрудники служб безопасности дорожного движения призывали водителей к осторожности.

1985. В газетах писали об успехах рыбзаводов Киргизии. Добыча икры иссык-кульской форели для инкубации росла с каждым годом: только один коллектив Тонского рыборазводного завода сдал около миллиона икринок форели для последующего распределения молоди за пределами республики. Сохранять рыбные богатства Иссык-Куля помогали сотрудники рыбнадзора и местная милиция.

1991. Власти Кыргызстана решили поднять цены на услуги предприятий бытового обслуживания на 60 процентов. Речь шла о фотообъединении "Салют", фабрике химчистки и крашения одежды, об обувных и о трикотажных предприятиях. Суровая мера была вынужденной: как признался начальник управления бытового обслуживания, организации не могли позволить себе работу в убыток. В то нелегкое время подорожали не только сырье и материалы, но и аренда помещений.



1993. В газетах появилась приятная новость для иногородних студентов вузов и учащихся средних специальных учебных заведений: отныне им будут компенсировать 70 процентов стоимости проезда на любом виде транспорта, но только два раза в год — во время зимних и летних каникул. Транспортникам поручили продавать билеты в университетах и сузах.

1995. В селе Садовом Московского района во время праздничного застолья случилась трагедия. Между хозяйкой дома, ее 37-летней дочерью и гостьей из Бишкека произошла пьяная ссора. Выясняя отношения, дочь кинулась с топором на мать и жительницу столицы. От травм обе женщины скончались на месте. Ранее у подозреваемой в убийстве диагностировали инвалидность первой группы.

1997. В Кара-Балте 19-летний парень поджег чужой дом. Ущерб составил 30 тысяч сомов, а вот мотивы молодого человека остались неизвестными.

2004. В СМИ писали, что Кыргызстан готовится отправить партию гуманитарной помощи в Иран, где в конце декабря 2003 года произошло разрушительное землетрясение. От подземных толчков пострадал город Бам, тогда погибло более 26 тысяч человек. Операция по доставке гуманитарного груза продолжалась до конца января: в разрушенный район отправили продукты питания, одежду, медикаменты от имени президента и правительства Кыргызстана.

2007. Специалисты исследовательского института Heritage Foundation опубликовали рейтинг Индекса экономической свободы. Кыргызстан занял 79-е место из 161. Пальму первенства завоевал Гонконг, на второй строчке расположился Сингапур. Тройку лидеров рейтинга замкнула Австралия. Кстати, в 2019 году Кыргызстан также находился на 79-м месте: тогда главными проблемами республики назвали регулирование бизнеса, трудового рынка и верховенство закона.



2017. Этот день остался в истории Кыргызстана как полный боли и скорби. В поселке Дача СУ, расположенном недалеко от аэропорта "Манас", на жилые дома рухнул грузовой Boeing 747. Упавший самолет принадлежал турецкой компании ACT. Тогда погибли 39 человек (35 местных жителей и четыре члена экипажа), 15 пострадали. Самой маленькой жертве авиакатастрофы, Раяне Абакировой, исполнилось всего четыре месяца. Двое детей из двух семей в тот день потеряли родителей.

17 января в Кыргызстане объявили днем траура.

Кыргызстанцы и жители соседних стран приняли трагедию близко к сердцу и помогали пострадавшим и родственникам погибших чем могли: 96-летний фронтовик отправил в Дача СУ три сумки вещей, а пожилая сотрудница КГМА перечислила на счет пострадавших всю свою пенсию. Адвокаты выразили готовность бесплатно помочь людям, потерявшим в трагедии близких. За месяц в помощь пострадавшим перечислили более 88 миллионов сомов.

13 января 2018 года в поселке открыли мемориальный комплекс в память о погибших: он имеет вид разломанной плиты, между которыми установили часть самолета. На обеих частях плиты высечены имена жертв катастрофы.

Трагедия бесповоротно изменила жизнь в Дача СУ.



sputnik.kg