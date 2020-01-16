Мурату Суталинову требуется обследование за границей. В Кыргызстане нужного оборудования нет

Супруга экс-главы ГКНБ сообщила, что они еще не решили, в какую страну полетят
Тяжело больному экс-председателю ГКНБ Мурату Суталинову требуется медицинское обследование за границей. Об этом Vesti.kg сообщила его супруга Гульнара Суталинова.
- Мурату назначили обследование ПЭТ, но в Кыргызстане нет соответствующего оборудования, - пояснила она. - Поэтому сегодня мы изучаем, где есть современное оборудование для проведения этого анализа и какие цены, а также условия. Ещё не определились, куда ехать.
Гульнара Суталинова добавила, что ее супруг в настоящее время продолжает проходить химиотерапию.
Необходимость обследования в иностранной клинике Vesti.kg подтвердил и лечащий врач Мурата Суталинова Турусбек Абдылдаев.
- Он по-прежнему получает лечение, чаще находится дома, - сказал доктор. - Мы назначили ему обследование, но у нас его не проводят. В какой стране Суталинов пройдет его, не знаю.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-главе ГКНБ удалили 60 процентов печени и часть двенадцатиперстной кишки с метастазами.
Мурат Суталинов был приговорен к двадцати годам заключения по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Его освободили 7 мая 2019 года в связи с ухудшением здоровья.
vesti.kg
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