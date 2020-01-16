#полезно. Куда кыргызстанцы могут поехать без визы.

Первое, что может испортить впечатление о путешествии в дальние страны, - куча документов, которые надо собрать, чтобы получить заветную визу.

Есть, конечно, страны, в которые свободный въезд для граждан Кыргызстана. И мы уверены, что путешествия по ним тоже смогут доставить вам удовольствие.

В 2020 году безвизовый режим у Кыргызстана с 26 странами мира.

В подготовке материала редакции Kaktus.media помогали МИД и сайт путешествий .

Страны с безвизовым режимом для Кыргызстана для граждан, имеющих загранпаспорт:

Азербайджан (безвизовый режим до 90 дней)

Армения (безвизовый режим до 180 дней)

Антигуа и Барбуда (в одностороннем порядке введен безвизовый режим со сроком до 180 дней)

Барбадос (в одностороннем порядке введен безвизовый режим со сроком до 28 дней)

Вьетнам (безвизовый режим до 30 дней)

Гаити (в одностороннем порядке введен безвизовый режим со сроком до 90 дней)

Грузия (безвизовый режим до 360 дней)

Доминика (в одностороннем порядке введен безвизовый режим со сроком до 21 дней)

Индонезия (безвизовый режим до 30 дней)

Молдова (безвизовый режим до 90 дней)

Малайзия (безвизовый режим до 90 дней)

Монголия (безвизовый режим до 90 дней)

Микронезия (безвизовый режим до 30 дней)

Намибия (безвизовый режим до 90 дней)

Республика Беларусь

Республика Казахстан (безвизовый режим до 90 дней)

Российская Федерация

Республика Таджикистан

Республика Сербия (безвизовый режим до 90 дней)

Сент-Винсент и Гренадины (безвизовый режим до 30 дней)

Турция (безвизовый режим до 90 дней)

Территория Палестины

Украина (безвизовый режим до 90 дней)

Узбекистан (безвизовый режим до 60 дней)

Филиппины (безвизовый режим до 30 дней)

Эквадор (в одностороннем порядке введен безвизовый режим со сроком до 90 дней)

Страны, визу в которые можно получить на месте:

Ангола - виза по прибытии, требуется онлайн-провиза (упрощенная виза) через интернет;

Бангладеш - виза по прибытии на 30 дней;

Боливия - виза по прибытии на 90 дней;

Зимбабве - виза по прибытии на 3 месяца;

Иордания - виза по прибытии;

Иран - виза по прибытии на 30 дней;

Камбоджа - возможность получения визы по прибытии в аэропорт страны посредством системы электронной визы (e-Visa);

Кения - виза по прибытии на 90 дней;

Коморские острова - виза по прибытии на 45 дней;

Кот-д'Ивуар - виза по прибытии только в аэропорту Абиджана, с предварительной электронной визой. Оплата визы €73. Иметь при себе копию паспорта, бронь отеля, обратные билеты, копию свидетельства о рождении;

Лаос - виза по прибытии на 30 дней;

Ливан - виза по прибытии на 30 дней;

Маврикий - виза по прибытии на 60 дней;

Мавритания - виза по прибытии на 90 дней;

Мадагаскар - виза по прибытии на 90 дней;

Макао - виза по прибытии;

Малави - виза по прибытии на 30 дней;

Мальдивы - виза по прибытии на 30 дней;

Непал - виза по прибытии на 90 дней;

Никарагуа - виза по прибытии на 30 дней;

Палау - виза по прибытии на 30 дней;

Руанда - виза по прибытии, e-visa на 30 дней;

Самоа - виза по прибытии на 60 дней;

Сейшельские острова - виза по прибытии на 90 дней;

Сент-Винсент и Гренадины - виза по прибытии на 1 месяц;

Сент-Люсия - виза по прибытии на 42 дня;

Тувалу - виза по прибытии на 30 дней;

Уганда - виза по прибытии на 3 месяца;

Шри-Ланка - виза по прибытии на 30 дней. Возможность получения визы посредством электронного разрешения посещения (ЭРП) - официального разрешения для краткосрочного посещения Шри-Ланки - оформляется в режиме онлайн;

Ямайка - виза по прибытии.

Страны в которые без визы могут летать только обладатели дипломатических паспортов

Венгрия (безвизовый режим до 30 дней)

Государство Кувейт (безвизовый режим до 90 дней)

Государство Катар (безвизовый режим до 90 дней)

Исламская Республика Иран (безвизовый режим до 30 дней)

Исламская Республика Пакистан (безвизовый режим до 30 дней)

Итальянская Республика (безвизовый режим до 90 дней в течении 180 дней)

Королевство Марокко – (безвизовый режим 30 дней)

КНР (безвизовый режим до 30 дней, Макао – 14 дней)

Республика Корея (безвизовый режим до 30 дней)

Республика Индия (безвизовый режим до 90 дней)

Румыния (безвизовый режим до 90 дней);

Республика Польша (безвизовый режим 90 дней в течении 180 дней)

Республика Эстония (безвизовый режим до 90 дней)

Словацкая Республика (безвизовый режим до 30 дней)

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