13-летний мальчик попал в реанимацию больницы после отравления угарным газом. Он в коме

В Чуйской области в больницу в тяжелом состоянии после отравления угарным газом попал мальчик 2006 года рождения. Об этом редакции Kaktus.media сообщили собственные источники.

По предварительным данным, в селе Новониколаевка семья отравилась угарным газом от затопленной печи: трое взрослых погибли. Мальчик находится в реанимации в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. У него диагностировали отек мозга. Состояние ребенка - тяжелое.

Для корректировки лечения ребенка из Бишкека вызвала врача-токсиколога и реаниматолога.

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