Вечером водитель бусика требовал за проезд 20 сомов. А потом высадил пассажиров

В редакцию Kaktus.media обратился читатель с жалобой на водителя маршрутного такси №117.

Поздно вечером он собирал с пассажиров за проезд 20 сомов, а потом высадил пассажиров на остановке.

Отметим, днем проезд в маршрутке по Бишкеку стоит 10 сомов, после 21:00 - 12 сомов.

"Вчера, 14 января, в 23:01 водитель 117-й маршрутной линии подъехал на остановку, находящуюся на ул. Абдрахманова (бывш. ул.Советская), пересекает ул. Киевская. Не знаю, был ли водитель на линии или нет. Маршрутка была пустая.

Люди стали заходить и отдавать деньги за проезд 12 сомов, но водитель вместо 12 сомов начал требовать 20 сомов. Все оплатили ту сумму, которую он просил, просто потому, что не было транспорта. Маршрутка была уже полная, но все равно он стоял и "консервировал" дальше.

Зашел парень, также не зная "новые" ставки на общественный транспорт, оплатил 12 сомов, на что водитель сказал, что нужно 20. Видимо, у него не было денег либо из-за принципа он не стал оплачивать.

Водитель потребовал, чтобы он сошел с транспорта. Пассажиры стали возмущаться, что он нарушает законы и из-за 8 сомов оставлять человека на улице в такую погоду как минимум не по-человечески. После долгих дебатов он всех нас, полную маршрутку, высадил и уехал в 23:30.

Получается, мы простояли 29 минут просто так в холодной, грязной маршрутке. Вопрос: неужели настало время, когда 8 сомов решают судьбу человека?! Неужели моральные, человеческие качества обесценились до такого уровня?

Я убедительно прошу, чтобы опубликовали эту информацию.

Там были дети и пожилые люди, а если с ними что-то случилось бы? Кто за них в ответе? Ведь каждого из нас ждут дома.

На фотографии госномер транспорта и номер маршрутной линии", - написал читатель.

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