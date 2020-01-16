Неизвестный с оружием ограбил "Народный". Задержан подозреваемый

Мужчина в черной маске вечером ворвался в магазин, выстрелил в потолок и забрал 30 тысяч сомов из кассы.

В Бишкеке по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении с применением огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

Вызов в милицию поступил 14 января в 18:45. Правоохранители установили, что неизвестный мужчина в черной медицинской маске с огнестрельным оружием неустановленной марки ворвался в магазин "Народный" в микрорайоне "Асанбай", выстрелил в потолок, забрал из кассы 30 тысяч сомов и скрылся.

"По подозрению в совершении преступления задержали Э. И. 1996 года рождения. При личном обыске у него обнаружили деньги, "обрез" с девятью патронами 16-го калибра, черную медицинскую маску, кожаные и резиновые перчатки и два ножа", — говорится в сообщении.

Задержанного водворили в ИВС. Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 202 "Разбой" Уголовного кодекса КР.



sputnik.kg