Ученики из Кыргызстана завоевали семь медалей на Международной олимпиаде в Алматы

В XVI Международной Жаутыковской Олимпиаде приняли участие более 500 ребят из 20 стран

В Алматы с 8 по 14 января прошла XVI Международная Жаутыковская Олимпиада по математике, информатике и физике, в которой приняли участие более 500 учащихся из 20 стран.

Команда Кыргызстана была представлена 28 учениками из различных школ страны. В ее состав вошел 21 ученик лицеев Международного образовательного учреждения «Сапат».

По итогам всех заданий ученики лицеев МОУ «Сапат» показали следующие результаты:

По математике - ученик 11 класса Ошского лицея “Сема” Абдирасулов Адилбек,

ученик 10 класса Ошского лицея «Сема» Апиев Эрдан и ученик 10 класса Бишкекского

лицея им. Ч. Айтматова Белеков Мырзабек были награждены бронзовыми медалями.

По информатике - ученик выпускного класса международной школы “Юнайтед Ворлд Интернешнл Скул” Джамалов Омурбек, ученик 11 класса Бишкекского лицея им. Ч. Айтматова Батыркулов Шабдан и ученик 9 класса Нарынского лицея им. М. Субакожоева

Бейшекеев Данияр были награждены бронзовыми медалями.

По физике - ученик 11 класса Нарынского лицея им. М. Субакожоева Султанидинов Султан также завоевал бронзовую медаль.

Данная Олимпиада проводится с января 2005 года по математике, информатике и физике среди 15 стран. Основной целью Олимпиады является пропаганда физико-математических и компьютерных наук среди школьников, укрепление профессионального

сотрудничества среди образовательных учреждений по всему миру, а также выявление талантливых учеников, развитие информационных технологий и повышение информационной культуры.

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