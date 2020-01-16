На Иссык-Куле умерла годовалая девочка — у нее не было отца, мать в Турции

Милиция начала досудебное производство по факту смерти. В это же время бабушка ребенка написала заявление в милицию.

В больнице Ак-Сууйского района Иссык-Кульской области умерла годовалая девочка, сообщила пресс-служба областного УВД.

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Ребенка доставили в медучреждение из села Боз-Учук. 10 января в дежурную часть милиции поступило сообщение из больницы, что девочка скончалась. Факт зарегистрировали и назначили судебно-медицинскую экспертизу, так как на груди и спине малышки были синяки.

Кроме того, заявление о смерти девочки написала ее бабушка со стороны отца.

Правоохранители рассказали, что отец ребенка скончался год назад. Мать находится на заработках в Турции, девочку воспитывали ее родственники. На воспитании бабушки со стороны отца находится брат умершей. Пожилая женщина подозревает, что внучка умерла от побоев, и хочет выяснить причину смерти.

sputnik.kg