Переговоры по кыргызско-таджикской границе завершились подписанием протокола

В селе Гулистан Исфаринского района Таджикистана прошли переговоры по кыргызско-таджикской границе.

Встреча правительственных делегаций двух стран началась утром 14 января и завершилась ближе к полуночи.

В ходе длительных переговоров обе стороны достигли согласия по шести вопросам, которые стояли в повестке дня, и подписали совместный протокол. Вице-премьер-министр Жениш Разаков, возглавлявший кыргызскую делегацию, перечислил основные пункты, которые обсуждались на встрече:

1. Описать приграничную территорию в 114 километров, ранее проработанную совместной кыргызско-таджикской топографической группой, и в течение месяца дать обоснования к правовому статусу этих участков.

2. Определить на приграничной территории участки, которые оказались расположены в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.

3. Рассмотреть вопрос усиления совместного контроля силами кыргызских и таджикских силовых структур за общественным порядком на приграничной территории, где компактно проживают представители обоих государств.

4. Установить на улицах населенных пунктов, расположенных близ кыргызско-таджикской границы, освещение и камеры видеонаблюдения. В случае возникновения каких-либо конфликтов записи с этимх видеокамер должны быть предоставлены обеим сторонам для просмотра и анализа ситуации. Уличное освещение также должно быть установлено на участке трассы Ош-Баткен-Исфана, который проходит через территорию Жака-Орук, на пересечении с дорогой Исфара-Ворух.

5. Рассмотреть вопросы развития культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества между кыргызским и таджикским народами.

6. Договориться, что предварительная информация о проводимой работе по кыргызско-таджикской границе СМИ предоставляться не будет.

Согласно подписанному протоколу также отмечается, что обе стороны берут на себя одинаковую ответственность за вышеуказанные шесть пунктов, и все обозначенные работы будут проводиться совместными силами. Вице-премьер-министр Таджикистана Азим Иброхим положительно оценил прошедшие переговоры, отметив, что путем обмена землями приграничный вопрос будет решен.

Ранее делегации двух стран встречались не менее 20 раз в связи с вопросами границ. Техническая группа подготовила 34 крупномасштабные топографические карты.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет более 970 км, из которых делимитированы и демаркированы лишь 60%. Между двумя странами остается почти 70 несогласованных и неуточненных участков, на которых расположены несколько населенных пунктов. Неопределенная линия границы становится причиной конфликтов в приграничных поселениях - из-за земли, воды, незаконных пересечений границы.

Переговоры по кыргызско-таджикской границе прошли на КПП «Гулистон» в селе Гулистан (Таджикистан), которое граничит с селом Кызыл-Бель Баткенского района КР.​

Источник - "Азаттык"