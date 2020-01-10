Поиск тел двух пропавших работников "Кумтора" прекращен

Поиск тел двух пропавших работников "Кумтора" прекращен. Об этом Kaktus.media сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели МЧС и предприятие "Кумтор" вели поиски более месяца. Вчера, 9 января, при согласии родственников принято решение прекратить поисковую операцию.



Ранее замминистра ЧС Калыс Ахматов сообщал, что на поиски были направлены все силы и использованы все возможности. Во время поиска удалось найти только технику.

"Была надежда найти хотя бы их какие-то личные вещи, одежду, каски. Но никакого результат не было", - сказал он.

Напомним, 1 декабря на одном из рабочих участков рудника "Кумтор" без вести пропали два сотрудника компании. Они пропали после оползня, который сошел ранним утром 1 декабря. К поискам были привлечены альпинисты и кинологи.

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