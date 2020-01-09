МВД объяснило, почему милиции сложно бороться с семейным насилием

В Кыргызстане за год зарегистрировано свыше 5 тысяч случаев домашнего насилия

В свете последних резонансных происшествий, связанных с гибелью женщин от рук собственных мужей, МВД заявило, что проблемы семейного насилия и в целом насилия в отношении женщин являются наиболее актуальными.

Вместе с тем правоохранители признают, что работа в данном направлении сложная.

«Вызывает обеспокоенность то, что с официальными жалобами обращаются не все потерпевшие, очевидцы и свидетели таких фактов зачастую остаются в стороне. Нормы новых кодексов, вступивших в силу с 1 января 2019 года, напрямую криминализировали семейное насилие, так как ранее закрепленная административная ответственность за семейное насилие нашла свое отражение в новом Кодексе о проступках КР, что предусматривает уголовную ответственность.

Наряду с этим в 2017 году был принят Закон «Об охране и защите от семейного насилия», который расширил круг субъектов профилактики семейного насилия, а также усилил профилактику семейного насилия.

За 2019 год зарегистрировано свыше 5 тысяч случаев семейного (домашнего) насилия, в том числе факты физического, психологического, сексуального насилия. Органами внутренних дел республики за указанный период выдано более 5 тыс. охранных ордеров, по более чем 580 зарегистрированным фактам семейного насилия осуществляется досудебное производство.

VESTI.KG

