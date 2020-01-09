15 января вступит в силу новый порядок оформления виз КР

Изменения направлены на облегчение условий и процедур оформления разрешительных документов гражданам иностранных государств.

Постановлением правительства от 31 декабря 2019 года утверждена новая редакция Инструкции о порядке оформления виз Кыргызской Республики, которая вступит в силу 15 января 2020 года.

Принятие новой редакции Инструкции направлено на облегчение условий и процедур оформления разрешительных документов гражданам иностранных государств, конкретизацию целей их поездок, исключение возможности нелегального осуществления трудовой деятельности, а также совершенствование работы компонента «Электронная виза».

По новой Инструкции предусмотрены новые категории виз, которые зависят от различных целей поездок. Одной из особенных категорий стала «виза для горного туризма» («mounting tourism visa»), которая будет оформляться иностранным туристам сразу на 3 месяца с возможностью многократного въезда.

Также, в целях облегчения условий въезда в страну и пребывания этнических кыргызов и бывших соотечественников созданы также новые категории виз:

- «Туугандар виза» («Relatives visa») – оформление визы сразу сроком до 1 года для посещения родственников или воссоединения семьи.

- «Мекен виза» («Meken visa») с возможностью оформления сроком действия на 1 год. Данная категорий виз будет оформляться на бесплатной основе этническим кыргызам, а также лицам, родившимся на территории Кыргызской Республики или Киргизской ССР, для посещения или возвращения в Кыргызскую Республику, с возможностью последующего получения статуса кайрылман и вида на жительство.

- «Мейман виза» («Guest visa») - будет оформляться для осуществления частных поездок по приглашению граждан Кыргызской Республики, не связанных родственными отношениями между собой, в том числе в целях посещения друзей или получения медицинских услуг.

Особенностью новой Инструкции стала возможность получения долгосрочных виз (на год и более) по системе «Электронная виза», а также в представительствах Кыргызстана за рубежом.

Таким образом, министерством осуществляется планомерный полноценный переход на оформление электронных виз, с «отходом» от вклеивания визовых стикеров.

Министерством проводится информационно-разъяснительная кампания о положениях новой Инструкции, в ближайшее время запланированы встречи с представителями высших учебных заведений, в которых обучаются граждане иностранных государств, юридическими лицами (бизнес-структуры), а также туристическими операторами.

vesti.kg