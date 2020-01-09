Женщину в Караколе облили бензином и подожгли. Подозреваемый задержан

Женщина госпитализирована с ожогами. Для определения степени тяжести телесных повреждений назначены экспертизы.

В Караколе 33-летнюю женщину облили бензином и подожгли, она попала в больницу, по подозрению в преступлении задержан ее сожитель, сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Вызов в милицию поступил 4 января в 16:20, случай произошел возле кафе на улице Торгоева.

В совершении преступления подозревается 35-летний гражданский муж пострадавшей, который сделал это после семейной ссоры и скрылся.

Женщина с ожогами находится в травматологическом отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы. По информации главного врача больницы Токтобая Маанаева, ее состояние не тяжелое.

"Лицо немного обгорело, на руках глубокие ожоговые раны. Состояние, Слава Богу, не тяжелое!", — сказал он.

Факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 39-130 "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" Уголовного кодекса КР.

Для установления тяжести причиненных телесных повреждений пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемый задержан и решением суда арестован на два месяца.

sputnik.kg

