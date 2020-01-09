Кыргызстанец принес туалетную бумагу в качестве подарка к Белому дому

Мужчина таким образом решил поздравить депутатов и чиновников с Новым годом

В Бишкеке мужчина решил подарить депутатам Жогорку Кенеша и сотрудникам Белого дома блок туалетной бумаги на Новый год.

На видео, опубликованном в Facebook, мужчина поздравил всех кыргызстанцев с праздником, после чего оставил свой презент за воротами здания Жогорку Кенеша.

«Это лично от меня подарок для тех, кто работает в этом здании. Держите в чистоте свои задницы», - сказал он.

Гражданин не представился. Известно, что видео снято 1 января текущего года.

vesti.kg