В самолете казахстанской авиакомпании при посадке объявили неправильное название бишкекского аэропорта

В аэропорту «Манас» сообщили, что уже попросили представителей компании исправить ошибку

Сотрудники авиакомпании Air Astana «присвоили» аэропорту «Манас» имя Чынгыза Айтматова. Видео приветствия бортпроводника опубликовал пользователь Facebook Asanovich Toksobaev.

Автор видеоролика потребовал от компании официальных извинений за допущенную ошибку.

Vesti.kg обратились за комментарием в пресс-службу международного аэропорта «Манас», где сообщили, что с авиакомпанией Air Astana уже проведена беседа.

- Мы уже поговорили с представителями компании и попросили исправить ошибку, - пояснили в ОАО «МАМ». - Возможно, они перепутали тот факт, что имя бишкекскому аэропорту дал Чынгыз Айтматов.

VESTI.KG

