Аскар Акаев с размахом отметил свое 75-летие в Москве

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев в Москве отметил свое 75-летие. Журналист Адилет Айтикеев, посетивший торжество, опубликовал фото на своей странице в Facebook.

Аскару Акаеву исполнилось 75 лет 10 ноября, но из-за занятости юбилей он отметил 28 декабря. Торжество прошло в концертном зале и ресторане при галерее скульптора Зураба Церетели в Москве.

На юбилее выступили пианист Николай Луганский, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков, заслуженный артист Никита Борисоглебский, оперные певцы Елена Гусева, Николай Ерохин и Алмаз Истамбаев.



Ведущим вечера был академик Роберт Нигматуллин. Гостями стали ректор МГУ Виктор Садовничий, директор Школы экономики МГУ Александр Некипелов, ученый Наби Зиядуллаев, бывший вице-премьер-министр Олег Сосковец, научный руководитель института экономики РАН Руслан Гринберг и другие ученые.

Торжество также посетили экс-председатель Верховного суда Курманбек Осмонов, экс-премьер-министр Кубанычбек Жумалиев, общественный деятель Токтайым Уметалиева, представители кыргызской диаспоры в Москве.

kaktus.media